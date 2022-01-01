مدير فرع التأمين الصحي بالغربية: تشغيل خدمة الحجز الإلكتروني بعيادات الفرع

الغربية محمد طارق

قال الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية ، أنه بدءا من اليوم الموافق 1 يناير 2022 تم إضافة خدمة الحجز الالكتروني بعيادات فرع الغربية وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأكد مدير الفرع بأنه سيتم تطبيق التجربة كنموذج استرشادي بعيادات قطور الشاملة وخالد بن الوليد وصحة ثاني وبصورة تضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين ، ومن المقرر إضافة الخدمة في عيادات طلعت حرب والسنطة خلال أسبوع بعد الانتهاء من تدريب فرق العمل على التطبيق ، ومن ثم تعميم التجربة على جميع عيادات التأمين بالغربية تباعا.

وأضاف أن هذة الطفرة تأتي في إطار خطة الفرع لتطوير نظام العمل بالعيادات الخارجية وإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات ، مشيرًا إلي إنه من المقرر تطوير العمل بالعيادات الخارجية من خلال تحديد أولويات العمل وإعادة تنظيم مواعيد العمل بالعيادات الخارجية ، ورسم مسارات المرضى المترددين وعمل كروت بألوان مختلفة لكل عيادة تسهل حركة دخول المرضى قبل توقيع الكشف، بالإضافة إلى توسيع منافذ صرف التذاكر بالصيدليات ووضع شاشات بطريقة حضارية للتثقيف الصحي وإعادة توزيع العيادات بشكل يضمن توزيع ضغط العمل بالتساوي في كافة مناطق العيادة وبما يحقق تكامل الخدمات وعلى أن يعمل كل دور بالعيادة كوحدة إدارية منفصلة تيسيرا على المترددين.

والجدير بالذكر بأنه يجرى حالياً دراسة تخصيص أرقام تليفونات وتطبيق نظام الحجز التليفونى بجميع العيادات لحجز الكشف الطبي وتقديم خدمات حضارية بشكل يضمن سهولة الإجراءات والتيسير على المواطنين.