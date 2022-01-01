مدمن يقتل شقيقه في المقطم ويتهم لصوصا بارتكاب الجريمة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف مدمن بقتل شقيقه في المقطم بالقاهرة، مؤكدًا أنه يتردد باستمرار على شقة شقيقه لتعاطي المخدرات، وقتله واختلق واقعة تعرضه للسرقة لإبعاد الشبهة عنه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته، وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (أحد الأشخاص) وبها إصابات وكدمات متفرقة ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف ،كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه (موظف، مقيم بدائرة القسم) وهو الذى أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوح، وإختلق واقعة إكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة فتم حبسه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.