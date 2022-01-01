محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة المدخل الشرقي

سوهاج محمود مقبول

ناقش اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس محمد المشنب ممثلا عن جهاز تعمير جنوب الصعيد .

وأوضح " الفقي" أن أعمال تطوير المدخل الشرقي لسوهاج ستبدأ في 15 يناير الجاري، وتشمل أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقي، وحتى ميدان " الثلاث وزات" بمدينة أخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقي، وكذلك رصف المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم العلوي بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين، لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم ـ سوهاج بطول 11 كيلومتر.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلن قبل ذبك عن تسلم المدفن الصحي الآمن بمركز دار السلام، بعد الانتهاء من إنشاؤه من جانب الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 21 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

المدفن الصحي مقام على مساحة 6 فدان، وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي، وبحيرة تبخير سائل الرشح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالي 3 فدان بمتوسط ارتفاع 4 متر من سطح الأرض للساتر الترابي و متوسط عمق 8 م من قاع الخلية وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط "ريب راب " كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية محاطة من الخارج بزلط " الريب راب "، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .