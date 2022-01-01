محافظ بني سويف يشدد على أهمية التقارير الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتسريع وتيرة الأعمال والإجراءات الخاصة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري ، مشدداً على ضرورة التنسق والتواصل الدائم بين كافة الجهات ذات الصلة، وإعداد محضر اجتماع لكل تواصل بين الجهات المعنية ليكون إلزامياً للجميع.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين كافة الأطراف والجهات المعنية التي تتضمنهم الخطة، مشدداً على أن يكون هدف كل عنصر ذي صلة بالخطة ، أن يتم الاستفادة بكامل الاعتماد المالي الذي توفره الحكومة ، بهدف تحسين مستوى وجودة حياة المواطن من خلال دعم مستوى الخدمات بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري بالتنفيذيين المعنيين بالخطة الاستثمارية ، حيث تمت مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للربع الثاني من الخطة والإجراءات المنفذة للحصول على الاعتماد المالي للربع الثالث ، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، عزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وررساء المدن السبع والتنفيذيين المعنيين.

خلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل ومشروعات الخطة التي يصل قيمة الاعتماد المالي لها إلى 549 مليون و640 ألف جنيهاً ،بخلاف الذاتي منها والذي يبلغ أكثر من 10مليون جينها، وتشمل 5 بنود رئيسية :رصف الطرق والكباري ، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية،حيث تم استعراض إجمالي الاعتمادات الواردة والمنصرف منها والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

وطالب المحافظ بعرض الموقف التنفيذي قبل كل اجتماع ، حسب الجدول الزمني المعد، لتقييم نسب ومعدلات التنفيذ ، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني للمشروعات ، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل أية معوقات قد توا جه أو تطرأ على سير الأعمال.

ناقش المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التنفيذ بالقطاعات الخدمية عدداً من التفاصيل الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها،موجهاَ بإعداد تقرير ميداني ، يتم عرضه في كل اجتماع عن نسب ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمشكلات التي تواجه سير الأعمال في بعض مشروعات الخطة .