اليوم السابع
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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس قطاع الطب العلاجي تجهيز مستشفى اهناسيا التخصصي

السبت، 01 يناير 2022 06:51 م
محافظ بني سويف يبحث مع رئيس قطاع الطب العلاجي تجهيز مستشفى اهناسيا التخصصي جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي ، ووفد مرافق له من القطاع ضم كل من : الدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي،الدكتور أشرف الأتربي مدير عام المستشفيات بالوزارة، الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمود حسين مدير الطب العلاجي بالمديرية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لتجهيز مستشفى اهناسيا التخصصي بعد تطويرها، تمهيداً لافتتاحها ودخولها المنظومة الصحية .

وخلال اللقاء تمت مناقشة سير أعمال التجهيزات من توريد وتركيب الأجهزة الطبية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات التي تواجه الأعمال ، حيث أكد المحافظ على تعليماته للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتسهيل كافة المتطلبات ، مؤكداً على أهمية دخول المستشفى للخدمة الصحية بالمحافظة. وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض مطالب المحافظة في مجال المنظومة الصحية ، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاع مثل : مستشفيات بني سويف التخصصي والصدر وغيرها من المشروعات ، بجانب خطة الوزارة الخاصة بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى اهناسيا بلغ حوالي 262 مليون جنيهاً، (بخلاف التجهيزات الطبية )،حيث تضم المستشفى:المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة ،والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة للكبار ، ووحدة العناية المركزة للأطفال ، ووحدة الأطفال المبتسرين ، وغيرها من المكونات والأقسام ، والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة


بنى سويف

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محافظة بنى سويف

مستشفى اهناسيا

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