محافظ بني سويف: التفتيش المالى والإداري نفذ 101 حملة وشكوى خلال 3 أشهر

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار وتكثيف حملات التفتيش والرقابة بالجهاز التنفيذي ، سواء وحدات محلية أو مديريات خدمية ، لمواجهة كافة أوجه القصور الإداري ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تراخي في تطبيق القانون حيال أية مخالفات يتم رصدها ، والتي قد تعوق جهود الدولة التنموية ، وتؤثر بالسلب على مستوى وجود الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ربع سنوي للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ، والذي قام بعرضه أحمد دسوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ،حيث يتضمن الجهود المبذولة خلال ثلاثة شهور في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية ورصد المخالفات الإدارية وأوجه القصور ، للعمل على تلافيها من خلال تطبيق القانون ، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في مواجهة ومكافحة كل أوجه الفساد، وفي إطار جهود تحسين الأداء التنفيذي في تقديم الخدمات الحيوية والجماهيرية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

تضمن التقرير تنفيذ حملات وأنشطة تفتيشية وصلت لـ 101 حملة وفحص لشكاوى وبلاغات،وذلك في خلال ثلاثة أشهر، وشملت عددًا من القطاعات التي استهدفتها الجهود التفتيشية والرقابية ومتابعة الأداء التنفيذي والتي شملت: الوحدات المحلية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري وغيرها.