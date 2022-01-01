محافظ القليوبية: افتتاح ميدان محطة قطار بنها تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الجمعة، الاستعدادات النهائية لافتتاح ميدان محطة قطار بنها بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة بنها، إذ تم تطوير ميداني وابور الثلج وكاميليا بالإضافة إلى ميدان المحطة بتكلفة 10 مليون جنيه، حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن تفقد الميدان يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين لخلق مظهر جمالي وحضاري لائق، وإيجاد متنفس طبيعي للمواطنين من أبناء المحافظة، مشيدا بالجهد المبذول موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير لتكون واجهة حضارية مميزة ومدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

كما استمع المحافظ، من مهندسي المشروع من الشركة القائمة على أعمال التطوير أن التطوير يشمل إنشاء المجسم الأيقوني للمحافظة وبداخله نافورة متعددة الحركات وساعة الميدان وشعار المحافظة وأحواض زراعة ومقاعد للمارة وأرضيات رخام مع إعادة رصف الميدان بالكامل مع عمل تعديلات مرورية وإضافة لوحات إرشادية تسمح بحركة مرورية دائرية كاملة، لحل أزمة المرور.



الميدان بعد تطويره



جانب من الجولة