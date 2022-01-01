محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بكفر الزيات وطنطا.. صور

الغربية: محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، جهود رجال الوحدات المحلية في رفع آثار مياه الأمطار التي تساقطت بالأمس على قرى ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ في البداية محيط الكنائس والمدارس وشوارع مدينة طنطا "النحاس، الفاتح، ابن الفارض، المعاهدة، الإسكندرية، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين، الطريق السريع، محب، الحلو، الأشرف، الكورنيش، محمد فريد، حسن رضوان، البحر، أحمد ماهر، المديرية، المحطة، سعد زغلول، سيجر، السكة الجديدة، القنطرة، الجلاء، سكة المحلة".

كما تابع المحافظ جولته في مركز ومدينة كفر الزيات من خلال تفقد نفق الدلجمون، نفق الجزيرة، وشوارع "محمد فريد، الكورنيش، المرور، أحمد عرابي، سعد زغلول، عمر بن الخطاب، الجيش، طريق إسكندرية الزراعي".

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية أعمال اللجنة الفنية التي شكِلَت بالأمس لمعاينة كوبري مصرف تلا، والذي تعرض لسقوط جزء من السور الحديدي، حيث تابع المحافظ انتظام الحركة المرورية أعلى الكوبري الذي لم يتعرض لأي أضرار في الهيكل الأساسي.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال رفع مياه الأمطار بمركز بسيون، حيث تفقد المحافظ جهود الوحدات المحلية في قرى "الحداد وقرانشو" وكذلك الأماكن الحيوية والرئيسية داخل مدينة بسيون، ووجه المحافظ رئيس مركز بسيون بتكثيف الأعمال داخل القرى.

رافق المحافظ خلال الجولة، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.



جانب من جولة محافظ الغربية (1)



جانب من جولة محافظ الغربية (2)



جانب من جولة محافظ الغربية (3)