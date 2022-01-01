اليوم السابع
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محافظ البحيرة يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين وكافة المدارس

السبت، 01 يناير 2022 04:07 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين وكافة المدارس هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعاهد بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار داخل وبجوار المدارس والمعاهد الأزهرية.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصةً بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وكذا مراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.

وشدد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وعدم تعطيل الحركة المرورية.


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