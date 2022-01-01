اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية فى جولة مسائية لمتابعة أعمال تصريف تراكمات المياه

السبت، 01 يناير 2022 12:11 ص
محافظ الإسكندرية فى جولة مسائية لمتابعة أعمال تصريف تراكمات المياه جانب من الجولة
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولة  مسائية، وسط رجال الصرف الصحى، والمياه، والنظافة، والأحياء، ورجال المرور، وتابع مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية. وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب. 
 
وهنأ المحافظ شعب مصر بالعام الميلادي الجديد، وكذلك قدم خالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، متمنياُ أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركة وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام. 
 
وأكد المحافظ أن جميع القيادات والأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدين في الشارع لخدمة المواطن السكندري وسط موجة الطقس السيء لخلق أجواء مناسبة لإستقبال العام الميلادى الجديد.
 
وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى رجال شركة الصرف الصحي وشركة المياه والنظافة والأحياء والمرور وجميع المرافق الخدمية على جهدهم المبذول وتواجدهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الشارع للتعامل مع موجة الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
 
وأوضح المحافظ أنه بالرغم من كثافة وغزارة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أن أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار تسير على قدم وساق ولم يحدث أي تعطيل للحركة المرورية على مستوى الأحياء.
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حاله الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة