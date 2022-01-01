مبادرة إحلال المركبات: نتعامل مع 36 ألف طلب للحصول على سيارات جديدة

إبراهيم حسان

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه يتم التعامل مع 36500 طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتي تبدأ عامها الثاني خلال هذه الأيام، وهذه الطلبات تنهي حاليا كل الإجراءات لاستلام سياراتهم الجديدة لتكون بديلا عن المتقادمة.

أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية ساة حازم، عبر قناة dmc، أنه بنهاية 2021 تم تخصيص 10 آلاف و600 سيارة جديدة، للمواطنين المتقدمين على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتسلم 10300 سيارة "أجرة وملاكي"، وصرف مبلغ 240 مليون جنيه كحافز أخضر لهذه السيارات.

وأكمل: "المبادرة لها موقع إلكتروني يستطيع المواطن أن يشارك فيه بغرض الحصول على سيارة جديدة موديل العام بديلة عن سيارته القديمة، ولاسيما بين سائقي التاكسي والميكروباص، والسيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي وهذا يوفر في النفقات التي كان ينفقها المواطن على السيارات القديمة، ويصل التوفير إلى حوالي 60% مما كان ينفقه".

وتابع: "السيارة الجديدة مخفضة بنسبة من 5% - 10% عن مثيلتها بالسوق الخارجي، والجهاز المصرفي يوفر قرض يسدد ثمن السيارة بالكامل للمواطن بعائد مخفض قدره 3% على مجمع القرض وموزع على عدد الأقساط، كما توفر المبادرة وثيقتي تأمين للمواطن أحدهما على السيارة ضد الأعطال والحوادث والأخرى على المواطن نفسه في حالة حدوث عجز ووفاة".