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ليلة رأس السنة.. الألعاب النارية تزين سماء أسوان احتفالا بـ عام 2022 (فيديو)

السبت، 01 يناير 2022 12:38 ص
ليلة رأس السنة.. الألعاب النارية تزين سماء أسوان احتفالا بـ عام 2022 (فيديو) ليلة راس السنة
أسوان - عبد الله صلاح

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أطلقت محافظة أسوان، الشماريخ والألعاب النارية احتفالا بحلول العام الجديد 2022، وسط فرحة وسعادة من أهالى أسوان بأعمال التطوير الجديدة الجارية بواجهة أسوان السياحية.

وحرص المواطنون المتواجدون بميدان المحطة وحديقة درة النيل وكورنيش النيل بمدينة أسوان على تسجيل لحظة إطلاق الشماريخ والألعاب النارية من أعلى مبنى ديوان عام محافظة أسوان، من خلال التصوير بهواتفهم المحمولة.

وشهد ميدان محطة القطار بمدينة أسوان تواجد عدد كبير من المواطنين احتفالا برأس السنة الجديدة وسط أعمال التطوير الموجودة فى الميدان، مع إضافة بعض اللمسات الجمالية مثل شجرة للكريسماس وشكل عام 2022 بالأنوار والإضاءة المميزة المختلفة.

وحرص مرفق إسعاف أسوان، على التواجد فى ميدان محطة القطار والميادين العامة للتدخل فى حالة وقوع حوادث أو حالات مرضية مفاجئة تستدعى التدخل، كما نظم رجال المرور الحركة المرورية على طريق كورنيش النيل وسط تزاحم السيارات ونزول المواطنين للاحتفال.

 

 


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