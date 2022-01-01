اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ليبيا واليونان تبحثان تسهيل إجراءات سفر المواطنين

السبت، 01 يناير 2022 04:00 م
ليبيا واليونان تبحثان تسهيل إجراءات سفر المواطنين مجلس النواب الليبي - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم السبت، مع سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلدين.


وأكد العقوري - خلال اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - حرص المجلس على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات، لافتا إلى الدور المهم لليونان في المنطقة.


من جانبه، أكد السفير اليوناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا.


ليبيا واليونان

اليونان

ليبيا

سفر

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