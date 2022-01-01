لص ماكينات الصراف الآلي: أستولي على أموال كبار السن بزعم مساعدتهم

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لص بالاستيلاء على أموال المواطنين، لا سيما كبار السن، عن طريق إيهامهم بمساعدته لهم في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وتحويلها لنفسه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحوليها لحساب آخر بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم دون علمهم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بالمنيا) من خلال قيامه بممارسة نشاط إجرامى تحصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وخاصة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى ، وإيهامهم بمساعدتهم فى إجراء عمليات السحب بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وقيامه بمغافلتهم وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه بإستخدام بطاقاتهم دون علمهم ، وهو ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من (19) عميل من عملاء البنوك، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبسه.