كوريا الجنوبية: مرشح الحزب الحاكم للرئاسة يواصل تقدمه على منافسه

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أظهر استطلاعان جديدان للرأي في كوريا الجنوبية أن لي جاي ميونج، مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم للرئاسة، يحافظ على تقدمه على منافسه، يون سوك يول، مرشح حزب المعارضة الرئيسي "حزب السلطة الشعبية ".

ووفقًا لأحد الاستطلاعين الذين نُشرت نتائجهما اليوم السبت، حصل لي على 34,3 بالمائة من الأصوات، مقارنة بـ 28,7 بالمائة ليون، وذلك في استطلاع شمل 1005 أشخاص أجرته وكالة "هانكوك للأبحاث" يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وحل آن تشول سو من حزب الشعب المعارض في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمائة، تلاه سيم سانج جونج من حزب العدالة التقدمي بنسبة 4,5 بالمائة.

وفي الاستطلاع الثاني الذي أجرته موسسة "سي بي إس" الإذاعية، وشارك فيه 1027 شخصا ، تقدم لي على يون بهامش 10,5 بالمائة.

وحصل لي في الاستطلاع على 35,7 بالمائة من الأصوات مقابل 25,2 بالمائة ليون، فيما حصل آن على 6 بالمائة.

ومن المقرر أن يتوجه الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع في 9 مارس القادم، لاختيار رئيس جديد خلفًا للرئيس الحالي، مون جاي إن، الذي تنتهي ولايته البالغ مدتها خمسة أعوام في مايو القادم.