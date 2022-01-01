اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 12:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قيادة عمليات بغداد تكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية بالعاصمة

السبت، 01 يناير 2022 12:00 ص
قيادة عمليات بغداد تكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية بالعاصمة القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت قيادة عمليات العاصمة العراقية، عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وفق "السومرية نيوز".

وجاء في وثيقة صادرة عن المقر المتقدم في لقيادة عمليات بغداد، ما نصه: "وردت معلومات مؤكدة من مصادرنا تفيد في نية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية في نفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت الشهيدين أو فجراً، ومن المحتمل أن يكون الاستهداف من شارع فلسطين أو الشعلة".

من ناحية آخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن إحباط تعرض لتنظيم داعش شمال محافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 23 ولواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض شنه عناصر فلول داعش الارهابي على منطقة الصفرة شمال ديالى".

قيادة عمليات بغداد

بغداد

العراق

السفارة الامريكية بالعراق

السفارة الأمريكية ببغداد

السفارة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة