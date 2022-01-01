قارئة بالبحيرة تناشد لإجراء جراحة تجميل لابنتيها.. والصحة ترد

كتبت: شيماء حمدى- البحيرة - فريق المحافظات

أرسلت القارئة والدة الطفلتين نور مختار السيد علام تاج الدين ونادين مختار السيد علام تاج الدين، من محافظة البحيرة مركز الدلنجات قرية سكران مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع " لإجراء عملية تجميل لكلا من الطفلتين حيث تعانيان من تشوهات بالوجه نتيجة حريق، قائلة:"لو سمحتوا أنا عندي طفلتين أصيبوا بتشوه فى الوجه وأماكن أخرى لتعرضهم لحريق وهم يحتاجون إلى عمليات تجميل ارجو المساعدة في الوصول إلى أى جهة تساعدنى".

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة تكثيف الجهود من أجل الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم، مضيفا أنه جارى فحص مناشدة أحد القراء المقيمة بمركز الدلنجات للمطالبة بإجراء عدة عمليات تجميل لطفلتيها، وأنه فى انتظار وصول صاحبة المناشدة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالحالات المرضية واتخاذ اللازم نحو علاجها.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".