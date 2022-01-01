فيديو هيدفيك فى عز البرد .. إقبال كبير على سوق السمك فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان " هيدفيك فى عز البرد .. إقبال كبير على سوق السمك فى دمياط .. شوف الأسعار ، حيث تجولت كاميرا اليوم السابع داخل سوق السمك الاشهر فى مدينة دمياط للتعرف على أنواع الأسماك والأسعار

تواجدت انواع عديدة من الأسماك أشهرها انواع أسماك البلطى بكافة الاحجام والتى يتراوح سعر الكيلو جرام 20: 35 جنيها وسعر البورى يتراوح بين 35: 45 جنيها و يتراوح سعر الفوارغ 30 : 50 جنيها حسب الاحجام ويترازح سعر كيلو البطارخ من الفوارغ 250 : 350 جنيها للكيلو جرام الواحد

ويقبل أبناء محافظة دمياط على شراء الفوارغ فى هذه الفترة لرخص ثمنها وتوافر ها و استخدمها في كثير من الأكلات منها المقلى، المسلوق، الصيادية ،كما يتراوح سعر كيلو الجمبرى الجامبو من سعر 150: 250جنيها وسعر الكابوريا الكبيرة 100 جنيه، وااكابزريا الصغيرة 40 جنيها.