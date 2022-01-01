فحص 2800 من الأطفال المبتسرين بالدقهلية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالي 2800 طفل منذ بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين وعلاجها والتى تم تدشينها بشهر سبتمبر 2021م الماضي .

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا منها مرض قصور الغدة الدرقية، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية وغيرها من الأمراض التى تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية.

وتسهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها مبكراً وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحى، حيث يتم من خلالها أخذ عينة من كعب الطفل من عمر 3 أيام لليوم السابع، كما يجرى سحب لعينة أخرى يوم 28 من الولادة وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج بوحدة طب أسرة بمنية سندوب ، او وحدة علاج الامراض الوراثيه بالجامعه ، حسب نوع المرض حيث يتم صرف الألبان والاغذية المناسبة للحد من الاعاقة الذهنيه للأطفال.

وأشار مكي إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على كيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة كما تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية ومسئول الحضانات ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة (منسق الحد من الإعاقة) بالمديرية لافتا إلى أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة.