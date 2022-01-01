فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ 36 للمبادرة الرئاسية "نور حياة" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على 1250 مواطنا من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السادسة والثلاثون للمبادرة الرئاسية " نور حياة "، وذلك بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار "اليونيسكو" بمدينة سرس الليان يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار ، وقياس الضغط والسكر مجانا ، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه يتم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة وفق أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.