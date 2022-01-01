غيوم وظهور متقطع للشمس بالبحر الأحمر وهدوء فى حالة البحر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم السبت، لايف جديد لرصد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة، حيث شهدت سماء ملبدة بالغيوم وظهور متقطع للشمس على أنحاء متفرقة بالمحافظة .

كما شهد طقس البحر الأحمر هدوء في حالة البحر الأحمر، حيث ابحرت منذ الساعات الأولي من الصباح عدد من اللنشات السياحية لمواقع الغوص المختلفة وكذلك الجزر البحرية المختلفة .





على جانبه أخر، كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعلن أنه جارى إنشاء كلية السياحة والفنادق على مساحة 15 الف متر بتكلفة اجمالية قدرها 270 مليون جنيه، كما تم اعتماد الرسوم المعمارية لكلية العلوم وتشمل قسم لعلوم البحار والمصائد، وجارى إعداد الرسوم المعمارية لكلية هندسة الطاقة والتعدين.