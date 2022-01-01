اليوم السابع
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غلق كافيهات تعمل بدون ترخيص بمدينة نصر

السبت، 01 يناير 2022 02:36 ص
غلق كافيهات تعمل بدون ترخيص بمدينة نصر حملات أمنية ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية "بدون تصريح" بعدد من الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن تلك الكافيهات لكونها "بدون ترخيص" ، وإعدادهم حفلات "بدون تصريح" وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة للقانون .


غلق الكافيهات

اخبار الحوادث

حملات أمنية

غلق مطاعم

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