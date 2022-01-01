عاطل يكشف تفاصيل سقوطه بأقراص الكيف في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في الطالبية، عقب ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، تفاصيل إتجاره بالمواد المخدرة، مضيفا أنه يخزنها في مسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وذكر المتهم أنه يروج المضبوطات بين عملائه ويتنقل بواسطة دراجة بخارية، وأنه يتحصل على الأقراص المخدرة من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، بإشراف الرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم، اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.