طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية والبحرين وغائم بالإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:28 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:29 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الاول عند الساعة 14:19 والجزر الثاني عند الساعة 03:05. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة أبوظبي 26 18

دبي 24 18 الشارقة 25 16

عجمان 25 19 أم القيوين 24 16

رأس الخيمة 24 17 الفجيرة 25 18

العين 27 19 ليوا 28 17

الرويس 28 20 السلع 27 19

دلما 26 22 طنب الكبرى 27 22

طنب الصغرى 27 22 أبو موسى 27 22

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار رعدية أحياناً. الرياح: متقلبة الاتجاه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة وتصل من 10 إلى 15 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً. ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات. درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 60%. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.