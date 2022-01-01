طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية والبحرين وغائم بالإمارات

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:28 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:29 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الاول عند الساعة 14:19 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة
أبوظبي 26 18
دبي 24 18
الشارقة 25 16
عجمان 25 19
أم القيوين 24 16
رأس الخيمة 24 17
الفجيرة 25 18
العين 27 19
ليوا 28 17
الرويس 28 20
السلع 27 19
دلما 26 22
طنب الكبرى 27 22
طنب الصغرى 27 22
أبو موسى 27 22
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