ضمن حياة كريمة.. محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية فى مدن إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة، بمدن إسنا وأرمنت البياضية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحى بالبياضية، وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والتى يتم تنفيذها بطول 3,5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالى تكلفة 10 مليون جنيها، والتى تأتى بالتزامن مع الأعمال التى نفذتها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحى، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقى والغربى لمدينة الأقصر، ووجه المحافظ خلال تفقده للمشروع برفع كافة المخلفات والتشوهات البصرية بطريق المسار السياحى بالبياضية بما يتلاءم مع أعمال التطوير الجارية فى محافظة الأقصر.

وشملت جولة محافظ الأقصر، بمركز إسنا تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب والمقام على مساحة 470 مترا ويضم دور أرضى و2 دور علوى ويحتوى على مركز تكنولوجى ومكتب تموين ومكتب بريد وسجل مدنى وشهر عقارى ووحدة محلية ومجلس شعبى وقاعة اجتماعات حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، كما تفقد المحافظ موقع إنشاء سكن كريم بقرية الشغب، وأعمال إنشاء وحدة إسعاف الهنادى على مساحة 230 متر، وأعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع، وشملت جولة المحافظ بمركز أرمنت تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحرى الذى يتكون من دور أرضى و٢ دور علوى لتقديم جميع الخدمات الحكومية، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة إسعاف الرياينة.

كما تابع المستشار مصطفى ألهم، خلال جولته فى مركز أرمنت، نسب تنفيذ مشروع صرف صحى قرى أرمنت المتكامل والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث تفقد المحافظ محطات رفع الرياينة والرزيقات قبلى والمحاميد بحرى، واستمع لشرح مفصل من المهندس رفيق فهمى مدير التنفيذ بجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن نسب تنفيذ المشروع الذى يخدم 110 الف نسمة وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز 720 مليون جنيه.

وأوضح المهندس رفيق فهمى أن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء المشروع طبقا للجدول الزمنى الموضوع، حيث يتم حاليا تشطيبات محطات رفع الرياينة والرزيقات قبلى والرزيقات بحرى وبدء توريدات المهمات الكهروميكانيكية كما يجرى استكمال الأعمال الانشائية لمحطات رفع المحاميد بحرى والمحاميد قبلى والديمقراط واستكمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار، مشيرا إلى أنه مقرر نهو محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد لعدد (4) محطات تقوم بتنفيذها شركه المقاولون العرب – فرع جنوب الوادى وهم الرياينة بنسبه تنفيذ 65% والرزيقات بحرى 55% والرزيقات قبلى الرئيسية 65% والرزيقات قبلى الفرعية 90% بنهاية شهر مارس 2022، بالاضافة إلى عدد(3)محطات تقوم بتنفيذهم الهيئة العربية للتصنيع – مصنع المحركات وهم المحاميد بحرى بنسبة تنفيذ 50% والمحاميد قبلى 40% والديمقراط 30% بالاضافة إلى عدد (2) محطة تقوم بتنفيذهم الهيئة العربية للتصنيع – مصنع حلوان بقرية السلام بنسبة تنفيذ 5% بالإضافة لتوسعات محطة معالجة صرف صحى ارمنت والتى تقوم بتنفيذها شركة أبناء حسن علام والتى جارى نهو تصميماتها والبدء فى التنفيذ.

ورافق المحافظ خلال الجولة، كل من العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالأقصر، والمهندس هانى طايع مسئول جهاز التعمير ومدير مشروع حياة كريمة، والمهندس رفيق فهمى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.