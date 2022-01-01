ضمن حياة كريمة..إقبال جماهيري كبير على عرض "حلم جميل" بثقافة الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

استضاف قصر ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، ثانى أيام العرض المسرحى "حلم جميل"، والذى يستمر حتى الإثنين المقبل، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لدعم قرى الريف المصري، حيث إن عرض "حلم جميل" من إنتاج المسرح الكوميدى بالبيت الفنى للمسرح بالتعاون مع الشباب والرياضة.

وتدور أحداث العرض حول شاب صعلوك يسكن الشوارع، يقابل أحد الأثرياء الذى يحاول الانتحار فينقذه، ويأخذه الثرى ليسكن معه فى بيته، لتظهر الفروق الطبقية الكبيرة بين الأثرياء والفقراء، حين يحاول فقير مساعدة فقيرة كفيفة لاستعادة بصرها عن طريق استمالة غنى ليعطيها المال لإجراء العملية.

ويقدم العرض في مسرح قصر ثقافة الأقصر، ببطولة الفنان سامح حسين، والفنانة سارة درزاوى، وعزت زين، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، وناجح نعيم، وطارق راغب، ودراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، وإستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

وفى نفس السياق أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد برئاسة محمد إدريس، فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى ومراكز محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة " للوصول للمناطق الأكثر إحتياجا، أوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح قصر ثقافة حوض الرمال وقصر حاجر العديسات، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويقول محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، إن أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، إخراج صلاح السقا، منفذ ديكور عمر الشاذلى، شئون فنية محمد حسنى، صوت إيمان مصطفى، إضاءه إبراهيم فتح الله، ميكانيست صلاح البحيرى، عصام قطب، ميكانيزم سيد زيدان، تحريك عماد أنور، ياسر أحمد، هشام طلعت، سيد رستم، عيد مسعد، هانى عزالدين، محمد لبيب، محمد سلام، والأوبريت صورة غنائية تصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصرى وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السيما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الأوبريت بأذان الفجر.



إقبال كبير من الجمهور لحضور عرض حلم جميل



الفنان سامح حسين خلال العرض بثقافة الأقصر



توافد الجمهور لحضور عرض حلم جميل بقصر ثقافة الأقصر



جانب من العرض المسرحى حلم جميل