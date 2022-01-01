ضبط 76 قطعة سلاح و211 قضية مخدرات

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (6975) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6933) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (42) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (769) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (188) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (993) أرجيلة.

وعلى جانب آخر، حرر رجال المرور (1703) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وتم رفع (67) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط (1958) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم.. وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقتان من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى- هاتفى محمول)، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الآثم والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط)..بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية مُتخذان من دائرة قسم شرطة أبوتيج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 6 وقائع بدوائر (مركزى شرطة "منفلوط ، ساحل سليم" - قسمى شرطة "أول أسيوط، أبوتيج"- مركز شرطة طما بسوهاج- مركز شرطة ملوى بالمنيا) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات (6 دراجات نارية).

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة بقيام (محكوم عليه هارب، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " قتل" والمقضى فيها بالسجن (5) سنوات وكذا عدد (١٩) حكم حبس فى قضايا "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (٢٠) مليون جنيه بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق.. حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وعثر بداخلها على (عدد 938 لفافة من مخدر الحشيش وزنت 93,800 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما فتم حبسهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم).. بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والإستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية").. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ..وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت بأنها تقوم بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة" وإعترفت بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه وحبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة) ، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبسه.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة ..أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية: ضبط (عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – شركة للمواد الغذائية ( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط .. بمضبوطات بلغت (1 طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية .. جميعها بدون ترخيص.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (47) قضية ...أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لقيامه بالتلاعب فى عمليات المكيال الخاصة بالمواد البترولية عن طريق عدادات ومسدسات المحطة لكمية قدرها (عدد 1713 لتر مواد بترولية) بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، وضبط المدير المسئول عن محل لبيع منتجات الألبان لحيازته ( عدد 62 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن 744 كيلو جرام - عدد 27 جردل مش بإجمالى وزن 27 كيلو جرام) غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لبيع السجائر لحيازته عدد (340 علبة سجائر) مختلفة الانواع مجهولة المصدر ، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه عدد (87 بطاقة تموينية ذكية) محظور تجميعها بقصد الإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته .. وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (أحد الأشخاص) وبها إصابات وكدمات متفرقة ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه (موظف، مقيم بدائرة القسم) وهو الذى أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوح، وإختلق واقعة إكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط مصحات علاج الإدمان "بدون ترخيص" والتى تتبع طرق علاجية خاطئة دون إتباع الإجراءات الواجب إتخاذها فى التعامل مع تلك الحالات.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وبمشاركة الأجهزة المعنية بتوجيه حملة مكبرة.. أسفرت جهود إستهداف تلك المصحات عن ضبط المديرين المسئولين عن إدارة عدد (4) مراكز لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة فايد ، كما تبين وجود مخالفات بالمنشآت تمثلت فى (عدم وجود ترخيص - عدم وجود موافقة من الجهات المعنية - مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدم وجود فريق طبى- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج)وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم المخالفات السابق ذكرها على النحو المشار إليه.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات منضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارتين بنطاق المحافظة .. وبحوزتهما (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بسوهاج، ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصان - لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (ثلاثة أشخاص - لهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، فيما نجحت مديرية أمن السويس في ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول، وتمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول)، ونجحت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول) فتم حبسهم.

و قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (48) قضية ...أبرزها ضبط (3000 كرتونة منتجات غذائية بإجمالى عدد 60000 كيس منتجات غذائية بإجمالى وزن 22 طن مختلفة الأنواع منتج نهائى غير مكتملة البيانات- 200 كيس بلاستيك معبأة بمنتجات غذائية بإجمالى وزن 2 طن بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات غذائية كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) ، وضبط (المديرة المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامها بالتصرف فى ( عدد 31 شكائر دقيق بلدى بإجمالى وزن 1٫550 طن من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بالتصرف فى ( 13 شكائر دقيق بلدى بإجمالى وزن 650 كيلو جرام من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4775) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1187) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(95) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(33) مخالفة شروط التراخيص، و(15) مخالفة موقف عشوائى.