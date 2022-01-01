اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 03:36 م
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ضبط 47 قضية تموينية بالدقهلية منها تلاعب بعدادات محطة بنزين

السبت، 01 يناير 2022 03:13 م
ضبط 47 قضية تموينية بالدقهلية منها تلاعب بعدادات محطة بنزين أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة ، أسفرت جهودها عن ضبط (47) قضية تموينية مخالفة ، حيث تمكنت الحملة من أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات ، لقيامه بالتلاعب فى عمليات المكيال الخاصة بالمواد البترولية عن طريق عدادات ومسدسات المحطة ، لكمية قدرها "عدد 1713 لتر مواد بترولية بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع منتجات الألبان لحيازته 62 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن 744 كيلو جرام - 27 جردل مش بإجمالى وزن 27 كيلو جرام) غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لبيع السجائر لحيازته 340 علبة سجائر مختلفة الانواع مجهولة المصدر ، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه 87 بطاقة تموينية ذكية محظور تجميعها بقصد الإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.


الدقهليه

اخبار الحوداث

التلاعب فى السلع التموينية

حملات تموينية

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