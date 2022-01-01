اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان سميد ودقيق وسمن بلدى مجهول المصدر بحملة تموينية في العبور

السبت، 01 يناير 2022 02:14 م
ضبط 4 أطنان سميد ودقيق وسمن بلدى مجهول المصدر بحملة تموينية في العبور دقيق مدعم- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة سميد محلى، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالى وزن 2 طن سميد محلى مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بالإضافة إلى 20 شيكارة دقيق فاخر زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر وبه تغير بالخواص الطبيعية، وبدون فواتير، بمصنع مواد غذائية، بدون سجل صناعى من الجهات الرقابية، بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى دائرة قسم شرطة العبور.

كما تم ضبط 50 صفيحة سمن بلدى زنة الواحدة 20 كيلو جرام، بإجمالى وزن 1 طن سمن بلدى مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمصنع حلويات شرقية، بدون سجل صناعى، دائرة قسم شرطة العبور، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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