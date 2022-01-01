ضبط 103 آلاف وحدة دوائية متنوعة بتكلفة 2.5 مليون جنيه في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

إنجازات متتالية شهدتها مختلف قطاعات العمل العام على مدار العام المنقضى، والتى ساهمت في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، لتستكمل هذه القطاعات سلسلة إنجازاتها على مدار العام الجديد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه أثناء متابعته للجهود التى تم تنفيذها بقطاع الصحة، نجح فى تنظيم العديد من الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً شكره لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ هذه الحملات التي حققت الأهداف المرجوة منها. ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن عام 2021 شهد فى مجال التفتيش الصيدلى ضبط 1381 صنف بإجمالى 102 ألف و 947 وحدة دوائية متنوعة وصلت تكلفتها المالية لنحو 2.5 مليون جنيه.

بجانب المرور على 1021 مؤسسة صيدلية ( حكومية وعامة وخاصة ) إستهدفت ضبط سوق الدواء والمواجهة الحازمة للأدوية الغير مسجلة والمحظور تداولها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مع القيام بتنظيم 35 حملة تفتيشية على مستوى المحافظة بإشراف هيئة الرقابة الإدارية وبمرافقة الأجهزة المختصة من جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر والأمن الوطنى ، بجانب مباحث التهرب الضريبى والجمارك والرقابة الداخلية.

وتابع، بأنه تم أيضاً ضبط وتحريز كمية من الأدوية الصادر بشأنها منشورات من وزارة الصحة ، وهيئة الدواء المصرية ، وأدوية غير مطابقة للمواصفات بإجمالى 14 ألف و 32 علبة ، بالإضافة إلى تحرير 63 محضر لصيدليات وأماكن مخالفة، وكذا تحرير 131 محضر لمخالفات متنوعة ، منها أدوية مخدرة ، وأدويه مهربة ومنشطات جنسية ، وأدويه منتهية الصلاحية ، وأدويه خاصه بالمستشفيات ، وأدويه خاصة بوزارة الصحة ، والتأمين الصحى، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

وأضاف إيهاب حنفى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتوصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالجودة المطلوبة ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة والقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فقد تم تنظيم عدد 2 قافلة طبية إستمرت أعمالها على مدار 4 أيام بمناطق السيل الريفى بمركز أسوان ، وقرية بنبان قبلى بمركز دراو والتي نجحت في إجراء الكشف الطبي المجانى لـ 4049 مواطن.

وأشار، إلى أن هذه القوافل تضمنت العديد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى لتعريفهم بالخدمات الصحية والطبية المختلفة .