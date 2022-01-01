ضبط وتحرير 1003 محضر إشغالات ومرافق خلال شهر بالتنسيق مع شرطة المرافق بأسيوط

هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات إزالة الاشغالات والمرافق بشوارع وميادين مراكز وأحياء المحافظة، خاصة التي تؤثر على الحركة المرورية والسيارات ، مشيرا الى تحرير 1003 محضر اشغال ومرافق خلال شهر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون ، فضلا عن التنسيق بين شرطة المرافق ومسئولي المرافق والاشغالات ورؤساء المراكز والأحياء وإدارة المرور والتموين ومباحث التموين ووحدة الانقاذ السريع لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بكافة مناطق المحافظة.

وأوضح العقيد تامر حامد رئيس قسم المرافق والإشغالات بأسيوط ، أنه تم ضبط وتحرير 1003 محضر مرافق واشغالات وذلك خلال شهر ديسمبر ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء حيث تم إزالة إدارية فورية لـ 77 حالة للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد فضلاً عن تحرير 926 محضر اشغال طريق وبائع متجول وبناء بدون ترخيص وايقاف أعمال بناء وغلق إداري لمنشأت بدون ترخيص، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون مؤكداً على استمرار تلك الحملات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن