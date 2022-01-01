ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وتحرير قضايا غش تجاري في حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، استهدفت ضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، ومنتجات مغشوشة، بالأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 117 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها