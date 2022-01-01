ضبط تشكيل عصابى بحوزته نصف كيلو هيروين قبل ترويجه في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لإتجارهم بالمواد المخدرة "الهيروين"، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر ودراجات نارية بدون لوحات معدنية وهواتف محمولة، ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز مكانا لترويج المواد المخدرة.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط كلا من "ط م ط"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه بقضية مخدرات، مقيم حلمية الزيتون القاهرة، و"س و س"، 16 سنة، عاطل، مقيم المرج القاهرة، و"ح ح ح"، 24 سنة، عاطل، مقيم سرياقوس دائرة المركز، ح م م"، 30 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، وذلك حال سيرهم بدراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم 450 جرام من مسحوق الهيروين، بلغ مالى 1495 جنيها، و4 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتق المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.