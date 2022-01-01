صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال 2021 على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات عام 2021، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 34.39%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 22.02%، وصعد قطاعا البنوك والمواد الأساسية بنسبة 18.67%، 18.6%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 17.39%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 14.5%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 12.31%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.35%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.47%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.23%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 19.76%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 11.28%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.66%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.56%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.32%.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 114 مليار جنيه خلال عام 2021 ليصل إلى مستوى 765 مليار جنيه مرتفعا من 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليار جنيه في نهاية عام 2019، ومقارنة ب751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.

وزادت قيمة التداول بالسوق الرئيسي إلى 332 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 30%، مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 93 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 34.51 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 166% مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

وارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسي لتصل إلى 20 مليار جنيه موزعة بين 18.019 مليار جنيه زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 5.136 مليار جنيه عام 2020، وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه عام 2020.