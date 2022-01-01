اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شوف جمال السما ونور الشمس بالواحات.. جولة للتعرف على حالة الطقس فى الوادى

السبت، 01 يناير 2022 04:35 م
شوف جمال السما ونور الشمس بالواحات.. جولة للتعرف على حالة الطقس فى الوادى حالة الطقس بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية لحالة الطقس في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت، حيث غطت سماء المدينة، سحبا وغيوم بشكل كثيف تنذر بسقوط أمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط خفيف لحركة الرياح.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها، أن بعض محافظات مصر قد تشهد ذروة حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة. وكانت قد شهدت مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد مساء الجمعة، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف في سماء مركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، كما تعرض منذ الصباح مركز الفرافرة لسقوط أمطار خفيفة في بداية اليوم، وانخفاضها بشكل ملحوظ في آخر الليل.


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