شكوى من تحول حديقة السنطة بالغربية إلى مقلب للقمامة.. ورئيس المدينة يرد

أحمد جمال الدين

أرسل القارئ أحمد محمد علام شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تحول حديقة السنطة أمام عزبة علام بمحافظة الغربية إلى مقلب للمخلفات بجانب اقتطاع جزء من الأرض واستخدامه كمكان انتظار للسيارات.

وطالب القارئ بضرورة إعادة المكان لأصله وإزالة القمامة ونقل موقف السيارات إلى مكان أخر .

من جانبه قال رئيس مدينة السنطة ،إنه سيتم فحص شكوى المواطن، وتوجيه حملات نظافة لرفع تراكمات القمامة وتنظيف الحديقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء المخلفات بها.



القمامة فى السنطة القمامة فى السنطة

وأوضح القارئ فى شكواه أن شكوى الأهالى متجددة باستمرار وتمثل معاناة مستمرة لهم وتم ارسال عدة شكاوى للمحافظة ولشرطة المياه والصرف بالمحافظة التى تبادر بإرسال سيارة لشفط المياه ولكن سرعان ما يعود الوضع لما كان عليه .

موقف السيارات

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع