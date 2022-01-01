اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شرطة اليونان تحقق في انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة بالعاصمة أثينا

السبت، 01 يناير 2022 03:12 م
شرطة اليونان تحقق في انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة بالعاصمة أثينا الشرطه اليونانيه- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم السبت، أنها تحقق في حادث انفجار بعبوة ناسفة منزلية الصنع، وقع خارج كنيسة أجيوس بافلوس قرب محطة قطار لاريسيس في العاصمة اليونانية أثينا.
 
وأشارت الشرطة - في بيان نقلته صحيفة (كاثمريني) المحلية - إلى أن العبوة الناسفة مصنوعة من اسطوانات الغاز، مضيفة أنها انفجرت خارج الكنيسة بعد وقت وجيز من منتصف الليل، في الدقائق الأولى من العام الجديد 2022.
 
وذكرت الشرطة أن الانفجار أسفر عن خسائر مادية دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بشرية، لافتة إلى أن الدافع وراء الهجوم مازال غير معروف.

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