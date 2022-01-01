اليوم السابع
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شبورة وهبوب رياح وتوقف حركة الملاحة البحرية فى كفر الشيخ.. لايف

السبت، 01 يناير 2022 11:31 ص
شبورة وهبوب رياح وتوقف حركة الملاحة البحرية فى كفر الشيخ.. لايف شبورة كثيفة على مدن وقرى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الطقس، اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ والتي اتسمت بهبوب رياح، وشبورة كثيفة غطت شوارع المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي، لسوء الأحوال الجوية، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وببحيرة البرلس وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل، كما تعطلت الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ولم ترصد غرف العمليات بالمحافظة وبمديرية الصحة وقوع أي حوادث على الطرق الفرعية أو الرئيسية، والغرف في حالة انعقاد مستمر، لمتبعة حالة الطقس ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

 
 
شبورة كثيفة على مدن وقرى كفر الشيخ
شبورة كثيفة على مدن وقرى كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

امطار

شبورة

غرف عمليات

حركة الصيد

ميناء البرلس

تعطيل الدراسة

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