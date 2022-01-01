شبورة وهبوب رياح وتوقف حركة الملاحة البحرية فى كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الطقس، اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ والتي اتسمت بهبوب رياح، وشبورة كثيفة غطت شوارع المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي، لسوء الأحوال الجوية، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وببحيرة البرلس وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل، كما تعطلت الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ولم ترصد غرف العمليات بالمحافظة وبمديرية الصحة وقوع أي حوادث على الطرق الفرعية أو الرئيسية، والغرف في حالة انعقاد مستمر، لمتبعة حالة الطقس ورفع مياه الأمطار من الشوارع.