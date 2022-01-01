شاهد كميات مياه الأمطار بمهبط مطار الغردقة الدولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد مهبط مطار الغردقة الدولي تراكم كميات كبيرة من المياه التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة بمدينة الغردقة، حيث أحاطت كميات المياه بالطائرات علي أرض المهبط.

وبث اليوم السابع لايف منذ قليل عن سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الغردقة بكثافة عالية والتي استمرت لفترة أكثر من 10 دقائق تسببت فيها في إغراق الشوارع المختلفة.

وتبين من البث سقوط كميات كبيرة من الثلج مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وكذلك صوت الرعد المتكرر بسماء الغردقة، حيث تسببت المياه في اغراق اغلب شوارع المدينة.

كانت شهدت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، على أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس.

من جانبها، رفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.