سيدة تعترف بسرقة المجوهرات من الصاغة في الموسكي: استولى عليها بالمغافلة

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت الشرطة لصة تخصصت في سرقة المجوهرات من الصاغة في منطقة الموسكي، حيث اعترفت المتهمة بارتكابها للحوادث بأسلوب المغافلة والاستيلاء على المجوهرات وبيعها لعملائها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم).. بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والإستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ..وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت بأنها تقوم بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة" وإعترفت بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه وحبسه.