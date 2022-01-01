اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة تعترف بسرقة المجوهرات من الصاغة في الموسكي: استولى عليها بالمغافلة

السبت، 01 يناير 2022 12:54 م
سيدة تعترف بسرقة المجوهرات من الصاغة في الموسكي: استولى عليها بالمغافلة مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة لصة تخصصت في سرقة المجوهرات من الصاغة في منطقة الموسكي، حيث اعترفت المتهمة بارتكابها للحوادث بأسلوب المغافلة والاستيلاء على المجوهرات وبيعها لعملائها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم).. بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والإستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية").

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ..وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت بأنها تقوم بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة" وإعترفت بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه وحبسه.

 


سرقة

سرقات

سرقة المجوهرات

جرائم السرقة

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:40 م

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أكثر من كيلو هيروين وحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:02 م

ضبط 16 عاطلا بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:29 م

ضبط 36 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى حملات أمنية بالجيزة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:28 م

ضبط متهمين في قتل وتنفيذ أحكام وإدارة مطبعة غير مرخصة في حملات أمنية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة