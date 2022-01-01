اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 05:33 م
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سقوط 30 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة بالقليوبية

السبت، 01 يناير 2022 05:00 م
سقوط 30 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 30 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطلا فى قليوب والخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و3 طلقات، بالإضافة إلى 560 جراما من الهيروين المخدر، و725 جراما من مخدر الحشيش، و150 جراما من مخدر الشادو، و155 جرام من مخدر البودر، و135 جرام من مخدر الاستروكس، و79 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

الأسلحة النارية

سلاح ناري

فرد خرطوش

حملة أمنية

الهيروين

الحشيش

البانجو

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