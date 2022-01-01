سطوع الشمس وسحب كثيفة وتعطيل الدراسة فى الغربية.. لايف وصور

الغربية: فريق المحافظات

تشهد محافظة الغربية استقرار حالة الطقس صباح اليوم السبت بعد هطول أمطارغزيرة أمس الجمعة، وسطعت الشمس في سماء المحافظة وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة ونشاط خفيف للرياح.

وقرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة اليوم السبت 1/1/2022 بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الأشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

كما قرر المحافظ إيقاف النواب الـ 3 لرئيس مدينة كفر الزيات عند العمل 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع خصم نصف الراتب، وذلك لتغيبهم عن أداء العمل اليوم الجمعة على الرغم من توجيهات المحافظ المشددة بمنع الاجازات خلال موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية جهودها لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وأسفل الكباري والانفاق لتسيير الحركة المرورية



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