روسيا: تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة بكورونا و847 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و519 ألفا و733 إصابة.

وأكد المقر - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 309 آلاف و707 أشخاص بعد تسجيل وفاة 847 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن 30 ألفا و144 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و497 ألفا و63 شخصا".