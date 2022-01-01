رفع 350 طن مخلفات بطريق أبو سليم - منقريش ضمن خطة بنى سويف لرفع التراكمات

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنفيذ الخطة التى وجه بإعدادها لرفع التراكمات التاريخية للقمامة ومخلفات الهدم وغيرها والتى تتراكم بالأراضى الفضاء الكائنة بوسط الكتل السكانية، والطرق المؤدية إلى القرى، والتى تعانى منها بعض المناطق بمدينة بنى سويف "العاصمة" والقرى المتاخمة لها. حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، برئاسة المحاسب هانى الجويلي" أعمال رفع المخلفات والتراكمات بطريق شريف باشا/ أبو سليم، وقد تم "أمس" رفع 350 طن تراكمات من المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء باستخدام لودر وسيارات مجلس قروى شريف باشا لنقل القمامة .

وأشار "الجويلى" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانونى والإدارى حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة منعا استغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.

من ناحية أخرى، تابع رئيس المدينة سير الأعمال الجارى تنفيذها لسحب تجمعات مياه الأمطار بمحيط كنيسة بنى عطية وشارع صلاح سالم وعبد السلام عارف والجزيرة وكورنيش النيل وطريق السادات وميدان المديرية وشارع السيدة حورية وشارع الرياضى وشارع البشرى وميدان المحطة، وتمهيد الشوارع بقرية بليفيا، وكذلك إصلاح أعطال الكهرباء الناجمة عن سقوط الأمطار بشارع صلاح سالم وقرية دموشيا وإهوة وتزمنت الشرقية وطريق بلفيا/ باها.