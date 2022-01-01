رفع 3 أطنان قمامة ومخلفات صلبة بـ3 مناطق فى مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من مهمة رفع 3 أطنان قمامة ومخلفات صلبة بـ3 مناطق.

وأوضح بيان لمجلس مدينة الحسنة، أنه تم الانتهاء من رفع القمامة والمخلفات الصلبة بحي أبو بكر الصديق، وشارع محطة المياه، والمستشفي.

وأشار البيان، إلى أنه تم رفع وإزالة كمية تقدر بنحو 3 أطنان من المخلفات والقمامة المتراكمة.

وقال أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تواصل رئاسة مجلس ومدينة الحسنة أعمالها اليومية لتجميل ونظافة المدنية، وظهورها بالشكل اللائق بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة.

ولفت، أنه واصلت اليوم إدارة البيئة بالمجلس حملاتها اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل، ومتابعة كافة أعمال القطاعات الميدانية بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمجلس، لافتا أنه سبق هذه الحملة حملات رفع تجمعات القمامة بالمدينة، والقرية الرائدة الأولى والثانية، وإزالة جميع التراكمات من الأتربة والمخلفات الصلبة بكمية حوالي 3 أطنان.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أن مجلس تنفيذى مدينة الحسنة بوسط سيناء قرر تشكيل لجان متابعة للمرور علي جميع المصالح الحكومية وعلى وجه الخصوص منها المدارس والوحدات الصحية بقري المركز والمدينة، للاطمئنان والمتابعة علي حسن سير العمل بقري المركز والمدينة وذلك لخدمة جميع الأهالي وتلبية مصالحهم.