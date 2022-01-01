رفع بقايا مياه الأمطار من الشوارع وحملات نظافة وتجميل بمدن وقرى كفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، "كفر الشيخ، والرياض والحامول، وبيلا، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وقلين، ودسوق"، حملات، لرفع المياه من الشوارع، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وحملات لأعمال النظافة ورفع المخلفات، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبمتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.



وتابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، اعمال رفع تراكمات الأمطار بشوارع المدينة والدفع بسيارات مسح وسحب المياه بالمدينة والقرى للسيطرة علي كميات المياه الناتجة من سقوط الأمطار ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، ومتابعة أعمال النظافة اليومية وتفريغ صناديق القمامة ومتابعة رفع تراكمات الأمطار بالكفر الشرقي،و شوارع قرى كوم الحجر ، الأبعادية ، السحايت ، غرب تيرة.



كما تابع عصام القصيف ،رئيس مركز ومدينة الحامول ،أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة لتحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بالإضافة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتفقدت المهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بعدد من المدن ومنها مركز ومدينة الرياض، بحضور جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وردم وتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، والمداخل والمخارج، و رافد الطريق الدولي، بالإضافة إلى شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سحب مياه الأمطار، ورفع درجة الإستعداد القصوى، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها بحي شرق وغرب المدينة، وكذلك بقرى مركز كفر الشيخ.كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى ازالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، والقرى.وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف، وجاهزية سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار .وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، إنتشار المعدات لرفع تراكمات المياة أولاً بأول بالشوارع ورفع درجة الإستعداد القصوى والتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.