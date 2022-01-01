اليوم السابع
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رئيس مدينة إدفو بأسوان: استكمال رفع الأتربة وتوسعة طريق الحاجر الدائرى

السبت، 01 يناير 2022 04:10 م
رئيس مدينة إدفو بأسوان: استكمال رفع الأتربة وتوسعة طريق الحاجر الدائرى رفع تراكمات الأتربة من الطريق
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، أنه جارى العمل فى رفع التراكمات وجرد الأتربة بطريق الغنيمية / الحاجر / وادى الصعايدة بطول 5 كم، وبعرض 10 أمتار بعد أن تحول خلال الفترة الماضية إلى محطة وسيطة للقمامة.

 

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى بيان صحفى، أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته أثناء تفقده لمشروعات حياة كريمة بالتدخل لإعادة الحياة لهذا الشريان المرورى الحيوى الذى يربط قرى وادى الصعايدة والغنيمية ووسط المدينة بالطريق الصحراوى الغربى ، وخاصة حركة الجرارات المحملة بمحصول قصب السكر من قرى الرمادى إلى مصنع سكر إدفو دون الدخول للمدينة.

 

وكشف إبراهيم سليمان عن أنه بالتوازى جارى كنس الأتربة ورفع المخلفات ، مع تنفيذ أعمال التسوية بشارع 23 يوليو بوسط مدينة إدفو بطول 6 كم ، وأيضاً الشوارع الموازية تمهيداً لرصفها بعد إنتهاء أعمال الحفر لتوصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى للشوارع الداخلية والذى سيستفيد منها حوالى 500 ألف نسمة.

 

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بإستكمال خطة أعمال التطوير والتجميل والرصف ، مع رفع تراكمات المخلفات لتسهيل الحركة المرورية وتحسين البيئة المحيطة بالمواطن على مستوى جميع أنحاء المحافظة.


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