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دوق ودوقة كامبريدج يهنئان العالم بـ2022 بصورة جديدة: نتمنى للجميع سنة سعيدة

السبت، 01 يناير 2022 02:36 ص
دوق ودوقة كامبريدج يهنئان العالم بـ2022 بصورة جديدة: نتمنى للجميع سنة سعيدة دوق ودوقة كامبريدج
كتب محمد تهامى زكى

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هنأ الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، العالم أجمع والشعب البريطانى خاصة، بحلول العام الميلادى الجديد 2022، متمنيا للجميع سنة سعيدة.

ونشر حساب الدوق والدوقة عبر انستجرام، صورة جديدة للأمير وليام وزوجته، أتبعها بتعليق: " نتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة".

دوق ودوقة كامبريدج
دوق ودوقة كامبريدج

يذكر أنه وعلى الرغم من أن الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج لم يقضوا يوم الكريسماس مع الملكة اليزابيث، فقد أقام الأمير وليام وكيت ميدلتون عيد ميلاد "خاص إضافي" هذا العام مع أطفالهما الثلاثة، وفقًا لصحيفة يو إس ويكلي.

وأخبر أحد المطلعين أن الأمير جورج، ثماني سنوات، والأميرة شارلوت، ستة أعوام، والأمير لويس، ثلاثة أعوام، استيقظوا في الخامسة صباحًا للتحقق مما إذا كان سانتا كلوز قد زار منزلهم في نورفولك، أنمير هول بين عشية وضحاها، وفقا للديلى ميل.

دوق ودوقة كامبريدج
دوق ودوقة كامبريدج

 


الامير ويليام

الامير وليام

كيت ميدلتون

دوق كامبريدج

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