اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 02:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء بداية العام 2022.. اللهم نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه

السبت، 01 يناير 2022 02:00 ص
دعاء بداية العام 2022.. اللهم نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.
 
فدعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".
 
ودعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".
 
 

دعاء اول السنة

2022

دعاء اخر العام

دعاء بداية السنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفتى الجمهورية: الدولة تصدت لكافة أشكال العنف ضد الأطفال

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:50 ص

مفتى الجمهورية: الأصل أن يتزوج الرجل امرأة واحدة ولا تعدد إلا بمبرر قوى..فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:01 م

مفتى الجمهورية: الأخلاق والفضائل قضية محورية وأساسية فى الشرع الشريف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:44 م

مفتي الجمهورية: لاحظنا زيادة عدد الفتاوى هذا العام ووصلت لـ مليون 368 ألف فتوى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:38 م

حصاد 2021.. مفتى الجمهورية: مركز سلام وفتوى برو أبرز مشروعات الدار

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة