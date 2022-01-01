دراسة تحذر من الاستهلاك العالى للدهون والعدوانية لدى المراهقين

كتبت إيناس البنا

نعيش في عالم يكون فيه التوتر والقلق والغضب والاكتئاب أكثر شيوعًا، ومن المحزن أننا غالبًا ما نعاني من مشاكل الصحة العقلية بسبب عوامل مثل المنافسة أو التوقعات المهنية أو حتى العوامل الخارجية مثل التلوث.

هذا غالبًا ما يدفع الكثير من الناس إلى الضغط على تناول الطعام - وهي ظاهرة تنطوي على الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

هل يمكن للأطعمة أن تثير الغضب؟

وفقًا لدراسة نُشرت في PLOS One، وربطت بين الاستهلاك العالي للدهون غير المشبعة بالعدوانية، لهذا الغرض، تم فحص 945 بالغًا - رجالًا ونساء - لمعرفة الخيارات الغذائية والسمات السلوكية، على الرغم من أن عوامل مثل التدخين وتناول الكحول والعمر والجنس والتعليم تحدث فرقًا أيضًا، فقد أنشأ الخبراء رابطًا بين الدهون المتحولة والعدوانية.

وتعد الدهون المتحولة من أكثر أنواع الدهون خطورة لأنها تزيد من مستويات الكولسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL) وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت، وتوجد هذه الدهون في الأطعمة المهدرجة حيث يتم تغيير الدهون غير المشبعة لزيادة مدة صلاحيتها.

الأطعمة التي تحتوي على أعلى كميات من الدهون المتحولة

عندما يتعلق الأمر بالدهون المتحولة، فإنها توجد بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة والمجردة من قيمتها الغذائية الطبيعية، يعتبر المارجرين أحد أهم المخالفات في هذه القائمة - وهو نوع مُعالج من الزبدة يحتوي على زيوت مهدرجة، إلى جانب ذلك، تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات عالية من الدهون المتحولة ما يلي:

الوجبات الخفيفة معبأة

الأطعمة المجمدة

الأطعمة المقلية

البسكويت

السلع المخبوزة

فشار الميكروويف

على الرغم من أن إلقاء اللوم على الدهون المتحولة فى أنها السبب فى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع مستويات الكولسترول السيئ، وبالتالي احتمال الإصابة بأمراض القلب، فقد ربطت الدراسات أيضًا بين تناولها وخطر الاكتئاب ، بشكل رئيسي لدى المراهقين.